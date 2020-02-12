Fideyo ile istediğin ünlü sana video çeksin!

Tanıdıklarına kalıpların dışında bir hediye vermek isteyenler için oldukça yeni ve farklı bir hizmet sunan Fideyo, sıradışı bir hediye arayanlara ya da sürprizleri sevenlere yeni bir alternatif sunuyor.Platform, sevdiğiniz ünlülerin belirli bir ücret karşılığında, ister sizin isterseniz hediye göndereceğiniz kişiler için video çekmesini sağlıyor. Sizin istediğiniz ünlüye ilettiğiniz mesaj onlar aracılığıya eşsiz bir anıya dönüşüyor.

Fideyo nedir? Nasıl Çalışır?

Artan sosyal medya kullanımı ile birçok ünlüye ulaşmak ne kadar kolay görünse de aslında sosyal medyada gizlilik kontrollerinin artmış olması ve günlük iletişim hayatında yaşanan yoğunluk, hayranı olunan ünlünün mesaj kutusuna düşen bütün mesajları görmesini zorlaştırıyor. Ancak Fideyo, ünlü isimlerin herhangi bir çekim ortamı ya da ekipmana gerek duymadan çektiği videolarla hayranlarıyla doğrudan temasını mümkün kılıyor. Bu noktada video çekmek için tek gerekli şeyin cep telefonu kamerası oluyor.

Peki insanlar Fideyo'yu nasıl kullanıyor?

Esasında Fideyo sadece bir hediye olmanın ötesine geçiyor. Burada yaratıcılık fideyoyu satın alan kişiye kalıyor, yurtdışında başlayan bu trende baktığımızda hayranı oldukları rapçiden yaş günü partisine arkadaşlarını davet etmesini isteyenlere, eşine yıl dönümlerinde hayranı olduğu şarkıcıdan aldıkları video ile seslenen romantik çiftlere, çocuklarına karne hediyesi olarak Youtube fenomeninden eğlenceli bir video alan anne babalardan, sevdiği bir ünlüden kariyer tavsiyesi istemeye kadar yüzlerce farklı senaryo bu video isteklerinin sebebi olabiliyor. Fideyo'da şarkıcı, oyuncu, yazar, radyocu, sporcu, internet fenomeni ve daha pek çok farklı kategoriden ünlü isim bir arada bulunuyor.

Kullanıcılar, web sitesini ziyaret ederek üyelik gerektirmeden ünlüye direkt olarak mesaj yazabiliyor; 15 saniye ile 1 buçuk dakika arasında videolar talep edebiliyorlar. Satın aldıkları videolar, seçtikleri iletişim adresine sistem tarafından otomatik olarak gönderiliyor. Ünlülerin ne kadar ücret talep ettiği ise değişkenlik gösteriyor. Zira Fideyo'nun web sitesine göz attığımızda 1000 TL'ye de 50 TL'ye de video çeken ünlüler olduğunu görüyoruz. Ayrıca ünlülerden bazılarının Fideyo'dan gelen gelirleri kendi seçtikleri yardım kuruluşlarına bağışladığını da belirtmiş olalım.

64 kişilik ünlü kadrosu ile yayına alınan platform, ilk 2 haftada 40 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilirken, platforma her gün ortalama 2-3 ünlünün daha eklendiğini belirtelim.