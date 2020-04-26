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Fidye için rehin tutulan kişi jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı

İzmir'de fidye için rehin tutulan kişi jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.

26.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:25
İzmir'de fidye için rehin tutulan kişi jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'da yaşayan A.D, Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nde ikamet eden erkek kardeşi G.G'nin başına silah dayanmış fotoğrafını gönderen kişinin telefonda kendisinden 5 bin lira fidye istediğini belirterek jandarmaya başvurdu.
Başlatılan soruşturmada G.G'nin eşi S.G. de benzer şekilde telefonla arandığını jandarmaya bildirdi.
Telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, R.K. ve G.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde uyuşturucu satın almak isterken Ş.K. tarafından dolandırıldıklarını, paralarını geri alabilmek için onunla bağlantılı olduğunu düşündükleri G.G'yi kaçırdıklarını ve Buca ilçesindeki halı yıkama fabrikasında rehin tuttuklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Jandarma ekipleri, Buca ilçesindeki halı yıkama fabrikasına operasyon düzenledi.
Operasyonda G.G. kurtarıldı, Ü.Ş. O.A. ve U.Ş de gözaltına alındı.
İş yerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fidye için rehin tutulan kişi jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Güncel , Haber
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