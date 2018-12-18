18 Aralık 2018, 15:51
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FIFA 19 Oyunu, Türkiye Haritasını Şaşırdı

Dünyaca ünlü oyun şirketi EA Sports, FIFA 19 oyununda Türkiye haritasının kuzey doğusunu kırpınca tepki topladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren FIFA serisinin son oyunu olan FIFA 19'un Ultimate Team modunda yer alan Türkiye haritası, sosyal medyayı salladı.

FIFA 19 Ultimate Team modunda, Squad Battles adında tek kişilik oyun modu bulunuyor. Bu kısımda o hafta dünyanın birçok yerindeki oyuncuların kadrolarıyla, tek kişilik oyun modunda karşı karşıya geliniyor. Hafta sonunda ise çeşitli ödüller alabiliyorsunuz. Bu modun ekranında ise, o kadroya sahip olan kişinin oyun planı, taktiksel dizilişi ve ülkesinin bayrağı bulunuyor.

ÜLKENİN KUZEY DOĞUSU YOK

Haritada Türkiye'nin kuzey doğusunda bulunan bazı iller ülke içerisinde görünmüyor. FIFA 19'dan önce birçok firma bu konuda değişik hatalar yapmıştı. Fakat bu kez ülkenin kuzey doğusunda bu hatanın olması ayrı bir tartışma konusu yaratacak gibi duruyor.

Türkiye

YORUMLAR (3)
_._: Barajdaki sağdan 2. adama bakın, yüzünü çeviriyor, yüzünü çevirmese gol olmayacak!:)
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HAMDİ GURKAYNAK: Kuvvetleriyle, silahlariyla, propagandalariyla haritadan silemedikleri Turkiyey''yi bati dunyasi FIFA ile silmeyi son olarak basardi.
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87KAN: Pişliğine yaptıklarına eminim. . .
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