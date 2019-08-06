FIFA 20'nin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Merakla beklenen popüler oyun FIFA 20 için geri sayım sürüyor. FIFA 20'nin sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

27 EYLÜL'DE SATIŞA SUNULACAK

EA Sports, FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül tarihinde satışa sunulacağı duyurulan oyun, 69,99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak.

FIFA 20 Xbox One fiyatları:

- Standart Edition – 427,50 TL

- Champions Edition – 558 TL

- Ultimate Edition – 627 TL

FIFA 20 PS4 Fiyatları:

- Standart Edition – 429 TL

- Champions Edition – 559 TL

- Ultimate Edition – 609 TL

FIFA 20'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

- Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10

- AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz) ya da Intel Core i3-2100 (3.1 GHz)

- 8 GB RAM

- AMD Radeon HD 7850 (2GB) ya da NVIDIA GTX 660 (2GB)

- 50 GB boş alan

- 512 kbps internet bağlantısı