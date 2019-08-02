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FIFA 2019'a göre dört büyüklerin transfer bilançosu

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kulüplerin transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

02.08.2019 00:21 FIFA 2019'a göre dört büyüklerin transfer bilançosu
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kulüplerin transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Son ayına girdiğimiz transfer döneminde 1 Ağustos tarihi itibarıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un geçtiğimiz sezona oranla kadrolarını ne ölçüde geliştirdiğini öğrenmek için tarafsız bir makama başvurduk! Dünyanın en popüler konsol oyunlarından biri olan FIFA 2019'daki oyuncu verilerine göre, dört büyük kulübün 31 Mayıs ile 1 Ağustos tarihleri arasındaki kadro değerlerini karşılaştırdık.

FIFA 2019 verilerine göre, rakiplerine nazaran daha suskun bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş, buna karşın kadro değerini korumayı başarmış gözüküyor. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ise yeni transferleriyle kadro kalitesini arttırdı. Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe, başarısız geçen sezonun ardından birçok oyuncusuyla yollarını ayırmakla beraber, FIFA 2019'a göre yaz döneminde Türkiye'ye gelen en yüksek profilli futbolcu olan Max Kruse'yi renklerine bağladı. Trabzonspor da yollarını ayırdığı beş oyuncuya karşılık kadrosuna kattığı üç isimle kadro değerini korumayı başardı.


Çalışmanın detaylı hâline bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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