Haberler» Spor» Haber

FIFA Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı

TFF 1. Lig takımlarında Balıkesirspor'a FIFA'dan beklediği haber geldi ve transfer yasağı kalktı.

10.08.2019 09:45 FIFA Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı
TFF 1. Lig takımlarında Balıkesirspor'a FIFA'dan beklediği haber geldi ve transfer yasağı kalktı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Kurulu'nun yapmış olduğu son toplantıda kulübümüzün transfer yapabileceği kararı alınmıştır ve bu karar Türkiye Futbol Federasyonu'na tebliğ edilmiştir. Bu anlamda FIFA'nın kulübümüze uygulamış olduğu transfer yasağı kaldırılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda bulunan futbolcu ve teknik adamların alacaklarına ilişkin transfere engel borçlarla ilgili görüşmelerimiz halen devam etmektedir. Transfer tahtası açıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ancak FIFA'dan gelen yazı Balıkesirspor'un transfer yapabileceği anlamına gelmiyor. Kırmızı beyazlıların transfer yapabilmesi için UÇK'daki dosyaları da halletmesi gerekiyor" denildi. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:23   Bayern Münih, Cengiz Ünder'in peşinde!
10:22   Galatasaray'ın rakibi Fiorentina
10:12   Galatasaray'da Mehmet Topal harekatı!
09:50   Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
09:45   FIFA Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı
09:45   Fenerbahçe ile Kolarov ön protokol imzaladı! Vazgeçen taraf tazminat ödeyecek
09:42   Kayode'ye baklavalı duyuru