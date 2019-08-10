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FIFA, Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı

FIFA, TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'a verdiği transfer yasağı kararını kaldırdı.

10.08.2019 10:58
FIFA, Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Kurulu'nun yapmış olduğu son toplantıda kulübümüzün transfer yapabileceği kararı alınmıştır ve bu karar Türkiye Futbol Federasyonu'na tebliğ edilmiştir."

"TRANSFER YASAĞI KALDIRILDI"

"Bu anlamda FIFA'nın kulübümüze uygulamış olduğu transfer yasağı kaldırılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda bulunan futbolcu ve teknik adamların alacaklarına ilişkin transfere engel borçlarla ilgili görüşmelerimiz halen devam etmektedir. Transfer tahtası açıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ancak FIFA'dan gelen yazı Balıkesirspor'un transfer yapabileceği anlamına gelmiyor. Kırmızı beyazlıların transfer yapabilmesi için UÇK'daki dosyaları da halletmesi gerekiyor" denildi.

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FIFA, Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor

Kaynak: İHA

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