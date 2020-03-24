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FIFA Başkanı Infantino'dan koronavirüse karşı dayanışma çağrısı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı futbol dünyasına dayanışma çağrısı yaptı.

24.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:50
FIFA Başkanı Infantino'dan koronavirüse karşı dayanışma çağrısı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı futbol dünyasına dayanışma çağrısı yaptı.
Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu zamanlarda futbol dünyası birlik ve beraberlik göstermeli. Beraber çalıştığımızı ve bir takım olduğumuzu göstermek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Koronavirüsün küresel çapta bir tehdit oluşturduğunu aktaran Infantino, önceliklerinin futbol değil insan sağlığı olduğunu kaydetti.
Salgının futbola verdiği zarar üzerinde çalışacaklarını ifade eden Infantino, "Daha güçlü olarak geri geleceğiz. Yeni fikirlerle, yeni formatlarla, futbolun neye ihtiyacı varsa. Ancak şimdi takım olarak koronavirüse karşı savaşma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Futbol, Spor

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