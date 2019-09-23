Fıfa'da yılın enleri açıklandı

Yılın en iyi erkek futbolcusu Lionel Messi

- FIFA Futbol Ödülleri, bugün İtalya'nın Milano kentinde yapılan törenle sahiplerine kavuştu.

FIFA Futbol Ödülleri'nde en iyi erkek futbolcu ödülü Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin olurken, en iyi kadın futbolcu ise Reign FC'de ter döken ABD'li Megan Rapinoe seçildi.

"En İyi Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü" ödülü Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un olurken, "En İyi Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü" ödülü ise ABD'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Jill Ellis'in oldu.

Ayrıca yılın en güzel golünü atan oyuncusuna verilen "Puskas" ödülünü Macaristan Ligi'nde oynanan Debrecen - Ferencvaros maçında attığı röveşata golüyle Debrecen'in futbolcusu Daniel Zsori kazandı.

FIFA Futbol Ödülleri'nde dağıtılan diğer ödüller ve yılın en iyi takımları ise şöyle:

En İyi Erkek Kaleci: Alisson Becker (Liverpool)

En İyi Kadın Kaleci: Sari van Veenendaal (Hollanda)

Fair Play Ödülü: Marcelo Bielsa (Leeds United)

Taraftar Ödülü: Palmeiras taraftarı Silvia Grecco

Kadınlarda yılın 11'i: van Veenendaal - Renard, Bronze, O'Hara, Fischer, Henry, Lavelle, Ertz, Morgan, Rapinoe, Marta

Erkeklerde yılın 11'i: Alisson - de Ligt, van Dijk, Ramos, Marcelo, Modric, de Jong, Hazard, Mbappe, Messi, Ronaldo