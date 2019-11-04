FIFA açıkladı! Cardiff City'ye transfer yasağı geliyor

FIFA Oyuncu Statüsü Kurulu, Nantes ile Cardiff City kulüpleri arasında Sala'nın transferine ilişkin yaşanan anlaşmazlık hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı. Eylül ayındaki kararında "Cardiff City'nin, 19 Şubat 2019'da yapılan transfer anlaşması gereği Nantes'a ilk taksit olarak 6 milyon avro ödemesi gerekmektedir." ifadesini kullanan kurul, ödeme 45 gün içinde gerçekleşmezse Cardiff City'ye 3 dönem transfer yasağı uygulanacağını belirtti.

UÇAK MANŞ DENİZİ'NE DÜŞMÜŞTÜ

Cardiff City, FIFA'nın kararını Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağını duyurmuştu. Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta Fransız kulübü Nantes'tan transfer etmişti. Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

CARDİFF İLK ÖDEMEYİ YAPMAMIŞTI

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Arjantinli santrfora ait olduğu tespit edilmişti. Cardiff City'nin 20 Şubat'ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmiş fakat Galler ekibi ödemeyi yapmamıştı.