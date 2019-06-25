25.06.2019 16:31
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FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası

FIFA, Sebastian Pinto'nun 496 bin Euro'luk alacağı ile ilgili yaptığı başvuru sonrası Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, eski futbolcularından Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından siyah-kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini bildirdi.

Topkaya, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eski oyuncularından Pinto ile ilgili FIFA nezdinde kesinleşmiş bir karar bulunduğunu söyledi.

-6 PUANLA SEZON BAŞLAYACAK

"Eskişehirspor'da 5-6 maç oynayan ve takımdan daha sonra ayrılan futbolculardan Pinto, alacakları ile ilgili FIFA'ya başvurmuş. Ortada hukuki bir karar var. Eskişehirspor, yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak." diyen Topkaya, yönetimi yeni devraldıklarını ve sorunların çözümü için uğraştıklarını dile getirdi.

"KENT HALKININ UZAKLAŞMASI BİZİ ÜZÜYOR"

Kulübe sahip çıkmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Topkaya, "Yönetime geldiğimiz günden bu yana kimsenin ne aradığı ne sorduğu var. Localarını iptal eden insanlar var. Kent halkının Eskişehirspor'dan uzaklaşması bizi üzüyor. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde bu yola devam edeceğiz. Yapılamayacak hiçbir vaadi vermiyoruz." diye konuştu.

Eskişehirspor'un bu kentin ortak çatısı olduğuna dikkati çeken Topkaya, ellerindeki kadroyu koruyacaklarını ve oyuncularının iyi işler yapacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası

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