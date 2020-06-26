FIFA'dan federasyonlara dev destek paketi

FIFA, korona virüs salgınının federasyonlar üzerindeki ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

FIFA'dan federasyonlara dev destek paketi
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:46
FIFA, korona virüs salgınının federasyonlar üzerindeki ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonucu üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı duyuruldu. Buna göre federasyonlara 1'er, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği belirtildi. Ayrıca her federasyona gelirinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi olanağı sağlanacak. Alınan kararlarla FIFA'nın toplam desteği 1,5 milyar doları bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Spor, Haber

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