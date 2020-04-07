Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

FIFA'dan futbolcu sözleşmeleriyle ilgili açıklama

Sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacakFIFA Başkanı Gianni Infantino: Unutulmamalı ki sağlık, futboldan da önce gelirFIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

07.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:20
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleriyle ilgili açıklama

Sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino: Unutulmamalı ki sağlık, futboldan da önce gelir

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle etkilenen oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi ile ilgili çalışmalarını sürdüren FIFA, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası aldığı kararları paylaştı.

FIFA Konseyi tarafından alınan karara göre, sezon sonu sona erecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar uzatılacağı bildirildi.

Gelecek sezona ilişkin sözleşmelerin ise sözleşmenin başlangıç tarihi yerine liglerin başlayacağı tarihten itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Ayrıca kulüp ve futbolcuların bir araya gelerek maaş indirimi veya ertelemesi konusunda anlaşmaları önerildi. Bu anlaşmanın sağlanmaması durumunda ise FIFA'nın tarafların ekonomik durumlarını değerlendirerek karar vereceği vurgulandı.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da şu açıklamalarına yer verildi;

"COVID-19 salgını bu sezon futbolun tüm koşullarını açıkça değiştirdi. Bu nedenle FIFA, bu yeni koşulların üstesinden gelmek için bazı pratik fikirler ve öneriler getirmiştir. Bu fikirler her sorunu çözmeyecek olsa da, öngörülebilir gelecek için futbola bir istikrar ve netlik ölçüsü getirmelidir. FIFA liderliğindeki bu çabanın, futbolun nasıl bir araya gelebileceği ve zorlu zamanlarla yüzleşmek için birlik, dayanışma ve uzlaşma ruhu gösterebileceğine dair olumlu bir örnek sağlayabileceğini umuyoruz. Ancak unutulmamalı ki sağlık, futboldan da önce geliyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››FIFA'dan futbolcu sözleşmeleriyle ilgili açıklama - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Ve FIFA tarihi kararları resmi sitesinden açıkladı! Spor
Ve FIFA tarihi kararları resmi sitesinden açıkladı!
Federasyondan Liverpool’a kötü haber geldi: Sezonu bitiremeyebiliriz Spor
Federasyondan Liverpool'a kötü haber geldi: Sezonu bitiremeyebiliriz
Galatasaray’a Lucas Quarta transferinde dev rakipler Spor
Galatasaray'a Lucas Quarta transferinde dev rakipler
Perulu oyuncudan itiraf: Beşiktaş ile görüştük ama anlaşamadık Spor
Perulu oyuncudan itiraf: Beşiktaş ile görüştük ama anlaşamadık
Yıldız oyuncunun nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim hala pozitif Spor
Yıldız oyuncunun nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim hala pozitif
’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyerek Başakşehir’e rest çekti Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'e rest çekti
F.Bahçe iddiaları için, Caner Erkin’in menajerinden çarpıcı açıklama Spor
F.Bahçe iddiaları için, Caner Erkin'in menajerinden çarpıcı açıklama
Falcao’yu transfer için ikna ettiler! İşte G.Saray’a verilen bonservis Spor
Falcao'yu transfer için ikna ettiler! İşte G.Saray'a verilen bonservis

Son Dakika Spor Haberleri

20:57: Fatih Terim'den Rialti paylaşımı - Spor 20:54: Mathieu Valbuena'nın yeni stili şaşırttı - Spor 20:37: Fatih Terim'den Rialti paylaşımı - Spor 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası - Haber 20:24: FIFA'dan 'sözleşme' açıklaması - Spor 20:20: FIFA'dan futbolcu sözleşmeleriyle ilgili açıklama - Spor 20:06: FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar - Spor 19:08: İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz - Spor 18:10: Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor - Spor 17:39: Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık - Spor 17:20: Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı - Spor