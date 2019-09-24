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FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza

Üç sezon önce Süper Lig'de mücadele eden ve şimdilerde Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Gaziantepspor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. FIFA, kırmızı-siyahlılara eski oyuncularına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.

24.09.2019 17:20

Yıllardır yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan ve üç sezon önce 28 yıl aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor'a darbe üzerine darbe gelmeye devam ediyor.

21 PUAN SİLME CEZASI

Üç sezonda, en üst seviye ligden en alt seviye lige düşen ve şu anda Bölgesel Amatör Lig'de var olma mücadelesi veren Gaziantepspor'a bir şok da FIFA'dan geldi. FIFA, kırmızı-siyahlı kulübe eski oyuncuları Anton Putsila, Bart Van Hintum ve Sergey Kislyak ile St. Pauli takımına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.

İLK MAÇINI 8-0 KAYBETTİ

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta yer alan ve ilk maçında karşılaştığı Kahta 02 Spor'a 8-0 mağlup olan Gaziantepspor, FIFA tarafından verilen bu ceza ile puan tablosunda daha şimdiden eksi 21 puanla son sırada yer aldı.

FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza

Gaziantepspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(10)
CEYHANLI:Kimler para çalıp zengin oldu Allah bilir keşke devlet şu takım yöneticilerinde mal varlıklarını araştırsa
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1 0
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İŞİN ÖZÜ:Borcumuz borç ne öder ne inkar ederiz. . .
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OKUR YAZAR:Borç yap; kulübün birini kapat diğerine geç. tipik Antepli hareketi. . .
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SON OKUR YAZAR BÜKÜCÜ:azıcık araştırsan iki kulübün hiç bir şekilde bağlantılı olmadığını anlarsın. sen onu bunu geç te anlatsana anteplilerle derdin ne birileri fena dürtmüş. bu kuyruk acısının başka şekilde açıklaması olamaz
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0 0
ÖÖÖÖJJÖÖÖÖÖÖÖ:gaziantepliler orijinal takımınızı bitirdiler yan sanayi takımla sizi avutuyorlar haberiniz var mı. . . maşa kulüp. . .
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11 2
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HAKİKAT:Ayıptır lan! Kulüp amatöre kadar düşmüş, daha neyin cezası, düşene vuran vurana!! kulüpleri hortumlayanlara, borç takıp kaçanlara, zengin olanlara aynı muameleyi neden göstermiyorsunuz!!
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FB 18:50 puan verse ne olacak daha nereye düşebilirki bu takım
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GS Lİ:OZAMAN KAPASINLAR KLÜBÜ SONRA GERİ KURSUNLAR
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KEMAL AYDIN:Oha. Füze fırlat füze, böyle ölmez.
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YASİR:kapatın dükkanı
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