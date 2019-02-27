FIFA'dan Emiliano Sala'nın Bonservisine İnceleme

Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olan ve İngiliz ekibine imza atmaya giden Emiliano Sala, uçak kazasında hayatını kaybetmişti. FIFA, Sala'nın bonservisi konusunda inceleme başlattı. FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'den Fransa temsilcisi Nantes'a 15 milyon sterlinlik bonservisin ilk taksidinin ödenmediği yönündeki başvuru üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

15 MİLYON STERLİNE TRANSFER OLMUŞTU

Cardiff City'nin 20 Şubat'ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmişti. 28 yaşındaki Arjantinli santrfor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti.

6 ŞUBAT'TA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA