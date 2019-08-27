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FIFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemleri Özcan Sultanoğlu ve Murat Ergin Gözütok, Yunanistan'da düzenlenen 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda görev yapacak.

27.08.2019 10:10 FIFA'dan Türk hakemlere görev
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemleri Özcan Sultanoğlu ve Murat Ergin Gözütok, Yunanistan'da düzenlenen 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Patras şehrinde devam eden 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda gerçekleşecek plaj futbolu müsabakalarında Sultanoğlu ve Gözütek'in FIFA tarafından görevlendirildiği kaydedildi.
Öte yandan organizasyonda FIFA Plaj Futbolu Hakem Eğitimcisi Serdar Akçer'in de hakem koordinatörü olarak görev alacağı ifade edildi.

Murat Ergin Gözütok, Yunanistan, Akdeniz, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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