29 Kasım 2018, 14:36
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FIFA Dünya Sıralaması Açıklandı

FIFA Dünya Sıralaması Açıklandı

FIFA Kasım ayı Dünya Sıralamasında Türkiye 1 basamak gerileyerek 39. sırada yer aldı.

FIFA Kasım ayı Dünya Sıralamasında Türkiye 1 basamak gerileyerek 39. sırada yer aldı. FIFA Kasım ayı Dünya Sıralaması, FIFA'nın internet sitesinden açıklandı. Buna göre ilk 5 sırada değişim yaşanmazken, Belçika liderliğini sürdürdü. Belçika'yı ikinci sıradaki Fransa ve üçüncü sıradaki Brezilya takip etti. UEFA Uluslar B Ligi'nden C Ligi'ne düşen Türkiye ise 1 basamak geriledi. Ay-yıldızlılar 1443 puanla 38. sıradan 39.'luğa indi. En fazla gerilemeyi 7 basamakla Rusya ve Benin yaşarken, en fazla yükselmeyi 8 sıra birden çıkan Sudan gerçekleştirdi. FIFA Kasım ayı Dünya Sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

1- Belçika: 1727 puan 2 - Fransa: 1726 puan 3 - Brezilya: 1676 puan 4 - Hırvatistan: 1634 puan 5 - İngiltere: 1631 puan 6 - Portekiz: 1614 puan 7 - Uruguay: 1609 puan 8 - İsviçre: 1599 puan 9 - İspanya: 1591 puan 10 - Danimarka: 1589 puan

(İHA)
29 Kasım 2018 Perşembe 14:36