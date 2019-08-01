FIFA dünyada yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı! İşte tam liste...

Futbolseverlerin merakla beklediği dünyada yılın en iyi futbolcusu ve teknik direktörü adayları FIFA tarafından açıklandı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2019 yılı adaylarını resmi siteden duyurdu. Toplam 42 isimden oluşan aday listesi; milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. Kazanan isimler 23 Eylül'de açıklanacak.
OYLAMALAR NASIL, NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
FIFA tarafından belirlenen liste, 5 kıtadan toplam 42 aday içeriyor. Adaylar, 16 Temmuz 2018 ile 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında gösterilen performansa göre seçildi. Erkek ve bayan en iyi futbolcu ve en iyi teknik direktörü, FIFA'nın resmi sitesinden oylayabiliyorsunuz. Oylamada 3 aday soruluyor. Birinci adayı seçerseniz beş puan, ikinci için 3 puan, üçüncü için bir puan vermiş olacaksınız. Oylama ile aday sayısı üçe düşecek. Sonuçları ise 23 Eylül'de Milano'da düzenlenen En İyi FIFA Futbol Ödülleri gösterisinde açıklanacak.
YILIN EN İYİ ERKEK FUTBOLCUSU ADAYLARI KİMLER?
Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus
Frenkie de Jong (NED) – Ajax/ FC Barcelona
Matthijs de Ligt (NED) – Ajax/ Juventus
Eden Hazard (BEL) – Chelsea/ Real Madrid
Harry Kane (ENG) – Tottenham Hotspur
Sadio Mane (SEN) – Liverpool
Kylian Mbappe (FRA) – Paris Saint-Germain
Lionel Messi (ARG) – FC Barcelona
Mohamed Salah (EGY) – Liverpool
Virgil van Dijk (NED) – Liverpool
YILIN EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI KİMLER?
Djamel Belmadi (ALG) – Cezayir Milli Takımı
Didier Deschamps (FRA) – Fransa Milli Takımı
Marcelo Gallardo (ARG) – River Plate
Ricardo Gareca (ARG) – Peru Milli Takımı
Pep Guardiola (ESP) – Manchester City
Jurgen Klopp (GER) - Liverpool
Mauricio Pochettino (ARG) – Tottenham Hotspur
Fernando Santos (POR) – Portekiz Milli Takımı
Erik ten Hag (NED) – Ajax
Tite (BRA) – Brezilya Milli Takımı
YILIN EN İYİ BAYAN FUTBOLCUSU ADAYLARI KİMLER?
Lucy Bronze (ENG) – Olympique Lyonnais
Julie Ertz (USA) – Chicago Red Stars
Caroline Graham Hansen (NOR) – Wolfsburg/ FC Barcelona
Ada Hegerberg (NOR) – Olympique Lyonnais
Amandine Henry (FRA) – Olympique Lyonnais
Sam Kerr (AUS) – Chicago Red Stars/ Perth Glory
Rose Lavelle (USA) – Washington Spirit
Vivianne Miedema (NED) – Arsenal
Alex Morgan (USA) – Orlando Pride
Megan Rapinoe (USA) – Reign FC
Wendie Renard (FRA) – Olympique Lyonnais
Ellen White (ENG) – Birmingham City/ Manchester City
YILIN EN İYİ BAYAN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI KİMLER?
Milena Bertolini (ITA) – Italy milli takımı
Jill Ellis (USA) – USA milli takımı
Peter Gerhardsson (SWE) – Sweden milli takımı
Futoshi Ikeda (JPN) – Japan U-20 milli takımı
Antonia Is (ESP) – Spain U-17 milli takımı
Joe Montemurro (AUS) – Arsenal
Phil Neville (ENG) – England milli takımı
Reynald Pedros (FRA) – Olympique Lyonnais
Paul Riley (ENG) – North Carolina Courage
Sarina Wiegman (NED) – Netherlands milli takımı