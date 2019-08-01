FIFA dünyada yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı! İşte tam liste...

Futbolseverlerin merakla beklediği dünyada yılın en iyi futbolcusu ve teknik direktörü adayları FIFA tarafından açıklandı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2019 yılı adaylarını resmi siteden duyurdu. Toplam 42 isimden oluşan aday listesi; milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. Kazanan isimler 23 Eylül'de açıklanacak.

OYLAMALAR NASIL, NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

FIFA tarafından belirlenen liste, 5 kıtadan toplam 42 aday içeriyor. Adaylar, 16 Temmuz 2018 ile 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında gösterilen performansa göre seçildi. Erkek ve bayan en iyi futbolcu ve en iyi teknik direktörü, FIFA'nın resmi sitesinden oylayabiliyorsunuz. Oylamada 3 aday soruluyor. Birinci adayı seçerseniz beş puan, ikinci için 3 puan, üçüncü için bir puan vermiş olacaksınız. Oylama ile aday sayısı üçe düşecek. Sonuçları ise 23 Eylül'de Milano'da düzenlenen En İyi FIFA Futbol Ödülleri gösterisinde açıklanacak.

YILIN EN İYİ ERKEK FUTBOLCUSU ADAYLARI KİMLER?

Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus

Frenkie de Jong (NED) – Ajax/ FC Barcelona

Matthijs de Ligt (NED) – Ajax/ Juventus

Eden Hazard (BEL) – Chelsea/ Real Madrid

Harry Kane (ENG) – Tottenham Hotspur

Sadio Mane (SEN) – Liverpool

Kylian Mbappe (FRA) – Paris Saint-Germain

Lionel Messi (ARG) – FC Barcelona

Mohamed Salah (EGY) – Liverpool

Virgil van Dijk (NED) – Liverpool

YILIN EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI KİMLER?

Djamel Belmadi (ALG) – Cezayir Milli Takımı

Didier Deschamps (FRA) – Fransa Milli Takımı

Marcelo Gallardo (ARG) – River Plate

Ricardo Gareca (ARG) – Peru Milli Takımı

Pep Guardiola (ESP) – Manchester City

Jurgen Klopp (GER) - Liverpool

Mauricio Pochettino (ARG) – Tottenham Hotspur

Fernando Santos (POR) – Portekiz Milli Takımı

Erik ten Hag (NED) – Ajax

Tite (BRA) – Brezilya Milli Takımı

YILIN EN İYİ BAYAN FUTBOLCUSU ADAYLARI KİMLER?

Lucy Bronze (ENG) – Olympique Lyonnais

Julie Ertz (USA) – Chicago Red Stars

Caroline Graham Hansen (NOR) – Wolfsburg/ FC Barcelona

Ada Hegerberg (NOR) – Olympique Lyonnais

Amandine Henry (FRA) – Olympique Lyonnais

Sam Kerr (AUS) – Chicago Red Stars/ Perth Glory

Rose Lavelle (USA) – Washington Spirit

Vivianne Miedema (NED) – Arsenal

Alex Morgan (USA) – Orlando Pride

Megan Rapinoe (USA) – Reign FC

Wendie Renard (FRA) – Olympique Lyonnais

Ellen White (ENG) – Birmingham City/ Manchester City

YILIN EN İYİ BAYAN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI KİMLER?

Milena Bertolini (ITA) – Italy milli takımı

Jill Ellis (USA) – USA milli takımı

Peter Gerhardsson (SWE) – Sweden milli takımı

Futoshi Ikeda (JPN) – Japan U-20 milli takımı

Antonia Is (ESP) – Spain U-17 milli takımı

Joe Montemurro (AUS) – Arsenal

Phil Neville (ENG) – England milli takımı

Reynald Pedros (FRA) – Olympique Lyonnais

Paul Riley (ENG) – North Carolina Courage

Sarina Wiegman (NED) – Netherlands milli takımı