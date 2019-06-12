12.06.2019 01:08
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FIFA Kadınlar Dünya Kupası: ABD rekor kırdı, Tayland kalesine tam 13 gol

FIFA Kadınlar Dünya Kupası: ABD rekor kırdı, Tayland kalesine tam 13 gol

Fransa'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası F Grubu maçında ABD Tayland'ı 13-0 yenerek Kadınlar Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti. Karşılaşmada ABD'nin yıldız futbolcusu Alex Morgan tam 5 gol kaydederek yeni bir rekora imza attı.

Fransa'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası F Grubu maçında, Amerika Birleşik Devletleri Tayland'ı 13-0 yenerek Kadınlar Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti. Karşılaşmada ABD'nin yıldız futbolcusu Alex Morgan tam 5 gol kaydederek yeni bir rekora imza attı.

Kırmızı beyaz mavili ekip maç boyunca fırtına gibi esti ve ilk yarıda Alex Morgan, Rosa Lavelle ve Lindsey Horan ile 3-0'lık farkı yakaladı. İkinci yarıda baskısını sürdüren ABD ilk 10 dakikada 4 gol ve son 16 dakikada 6 gol bularak tarihi farkı yakaladı: 13-0.
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Kaynak: Euronews.com
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