FIFA Kadınlar Dünya Kupası: ABD rekor kırdı, Tayland kalesine tam 13 gol

Fransa
'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası F Grubu maçında, Amerika Birleşik Devletleri Tayland
'ı 13-0 yenerek Kadınlar Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti. Karşılaşmada ABD
'nin yıldız futbolcusu Alex Morgan tam 5 gol kaydederek yeni bir rekora imza attı.
Kırmızı beyaz mavili ekip maç boyunca fırtına gibi esti ve ilk yarıda Alex Morgan, Rosa Lavelle ve Lindsey Horan ile 3-0'lık farkı yakaladı. İkinci yarıda baskısını sürdüren ABD ilk 10 dakikada 4 gol ve son 16 dakikada 6 gol bularak tarihi farkı yakaladı: 13-0.
Kaynak: Euronews.com
Spor