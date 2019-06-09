FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Brezilyalı Cristiane bir maçta üç gol atan en yaşlı futbolcu oldu

FIFA Kadınlar Dünya Kupasında Brezilya
milli takımının yıldız oyuncusu Cristiane, Jamaika
'ya attığı gollerle bir dünya kupasında üç gol atan 'en yaşlı' futbolcu ünvanını aldı. 2018'de Rusya
'da yapılan erkekler dünya kupasında Cristiano Ronaldo
'nun 33 yaşındayken attığı üç golün ardından 34 yaşındaki Cristiane, böylece hem erkeklerde hem de kadınlarda dünya kupasındaki bir maçta üç gol atan 'en yaşlı' futbolcu olarak kayıtlara geçti. Fransa
'da devam eden şampiyonanın üçüncü gününde üç maç oynandı. Günün ilk karşılaşmasında Avustralya
ve İtalya
karşı karşıya geldi. İtalya, Barbara Bonansea'nın 56'ncı dakika ve uzatmalarda attığı ikinci golüyle Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.
Kaynak: Euronews.com
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