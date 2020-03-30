FIFA Karantina Turnuvası: Wycombe Wanderers 1 - 4 Lokomotiv Moskova
İngiltere'nin Leyton Orient ekibinin düzenlediği FIFA Karantina Turnuvası'nda Rus Ekibi Lokomotiv Moskova, Wycombe Wanderers karşısında 4-1 galip geldi.
30.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:32
İngiltere 'nin Leyton Orient ekibinin düzenlediği FIFA Karantina Turnuvası'nda Rus Ekibi Lokomotiv Moskova, Wycombe Wanderers karşısında 4-1 galip geldi.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Lokomotiv Moskova, Wycombe Wanderers, İngiltere, Karantina, Spor