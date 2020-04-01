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FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak

FIFA, koronavirüs krizinin ardından kulüpleri ayakta tutmak için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanmayı planlıyor.

01.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:42

Koronavirüs krizi, global anlamda futbol endüstrisini de çok ciddi şekilde problemlerle karşı karşıya bırakmışken, FIFA yüzlerce milyon dolarlık acil önlem ödeneğini devreye sokarak kulüpleri ayakta tutmayı planlıyor.

New York Times'ta yer alan habere göre, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana futbol dünyasında yaşanan en büyük kriz olarak gösterilen dönemde, büyük takımların bile yaşadığı problemlerin ardından FIFA devreye girdi. FIFA'nın, 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini devreye sokarak kulüpleri rahatlatmak istediği kaydedildi.

AGNELLI: "ŞU ANDA KİMSE İYİ DURUMDA DEĞİL"

Aynı zamanda Juventus'un başkanı da olan Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, yaşanan krizi bir mektupla dile getirdi: "Biz takımların iyi durumda olması ve süreklilik arz etmesi için sorumlu insanlarız ve çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Oyuncular, çalışanlar ve diğer operasyonlar için ödenemelerimiz var ve şu anda kimse iyi durumda değil. Zamanlamayı iyi yapmak önemli. Bu endişelerimizi gidermek yaşayacağımız en büyük meydan okuma olacak"

Dünya spor piyasasında en büyük nakit rezervine sahip olan FIFA da, hükümetlerin pandemide kuruluşları ve insanları koruduğu gibi, kulüpleri korumak istiyor. Bu kaynağı kullanmak için FIFA yönetim kurulunun onayına gerek duyulduğu kaydediliyor.

FIFA'nın Zürih'teki yöneticilerinin krizin kısa ve orta vadeli etkilerini ele aldığı ve federasyonlarla birlikte değerlendirmeler yapılacağı da vurgulanıyor.

(Sporx)

FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
Etiketler: Koronavirüs, Futbol, Spor

Haberin Videosu :

Koronavirüs krizine çözüm arayan FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
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