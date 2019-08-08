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FIFA'nın çağrısına İran'dan sert tepki! Kararı açıkladılar

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, FIFA'nın İran'da kadınların stadyuma girişine izin verilmesi yönünde yaptığı çağrıyı eleştirdi. Kadınların statlara giriş izni verilmemesi durumunda İran'ın FIFA tarafından müsabakalardan men edilebileceği konuşuluyor.

08.08.2019 17:51
FIFA'nın çağrısına İran'dan sert tepki! Kararı açıkladılar

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) İran'da kadınların stadyuma girişine izin verilmesi çağrılarını reddetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Başsavcı Muntazeri, başkent Tahran'daki Harezmi Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik stadyuma giriş yasağıyla ilgili eleştirileri yanıtladı.

"KADINLARIN STATLARA GİRMESİ FIFA'YI NEDEN İLGİLENDİRİR"

Daha önce birçok kez İran'da kadın izleyicilere yönelik stadyuma giriş yasağı uygulamasının kaldırılmasını isteyen FIFA'ya tepki gösteren Muntazeri, "FIFA, kadınların stadyuma girmelerine izin verilmemesi halinde resmen İran'ı uluslararası müsabakalardan mahrum edeceğini açıklıyor. Kadınların stadyuma girip girmemesi FIFA'yı neden ilgilendirir. Bu ısrarları hafife almayın." dedi.

Muntazeri, FIFA'nın ısrarlarının ardında İran'ın düşmanlarının ülkeye kültürel nüfuz çabaları olduğunu savunarak, "Elimizdeki kesin istihbarat, düşmanların çeşitli alanlarda ve çeşitli araçlarla gençlerimize, insanlarımıza, kızlarımıza ve erkek çocuklarımıza şiddetli şekilde saldırdığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

HÜKÜMET YASAĞIN KALDIRILMASINI İSTİYOR

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada, hükümetin kadınların stadyumlara alınmasını desteklediğini belirterek, "Hükümet, kadınların stadyumlarda bulunması konusunda hemfikir. Bu konuda hiçbir yasal engel bulunmuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cüneydi, kadınların stadyumlara girişine izin verilmesi için yasama, yürütme ve yargı organlarının koordinasyon halinde karar alması gerektiğini söylemişti.

İRAN, FIFA MÜSABAKALARINDAN MEN EDİLEBİLİR

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın en geç 15 Temmuz'a kadar kadınların da maçlara girebilmesi için gerekli düzenlemeyi yapmasını talep etmişti.

Infantino, "İran, kadınların müsabakaları stadyumlarda izlemesine izin vermeli çünkü FIFA tüzüklerinde belirtilen en temel ilkeler çerçevesinde bunu sağlama sorumluluğumuz var." demişti.

İran'ın eylülde başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerine kadar yaklaşık 40 yıldır süren kadınlara yönelik stadyum yasağını kaldırmaması halinde FIFA tarafından müsabakalardan men edilebileceği yorumları yapılıyor.

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Başsavcı, Tahran, İran, Spor, Dünya

Kaynak: AA

YORUMLAR (7)
MEMLEKETİM: Hadi sözde Müslüman ülkeleri. Birlik beraberlik gösterip Fifa''dan önce davranip siz üyeliginizi bitirin. Hatta futbolu tamamen ülkelerinizde yasaklayin. Yerse tabiki.
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LKJH: ama tarihte türkler türk imparatorlukları türk devletleri iranı sürekli işgal altında tuttuğundan dolayı bugün halen türk azeri türken yörük dervi mollaları iran yönetimini işgal ediyor tarihte ve halen iranı baskı sömürge yolsuzluk iranın toprak bütünlüğüne egemenliğine bağımsızlığına tarihte buyana halen saygı duymayan türkler hem nüfuz olarak hemde iran yönetimini derviş mollalar işgal etmiştir halen 45 milyon azeri ve türkler var iranda niye iranda yaşıyorlar niye kendi ülkelerine dönmüyorl
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3R4FDDE: cok cirkinler yaaa . . .
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METİN: İsabet olur zaten yakışmıyorlar
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ASLI: TİKSİNİYORUM BU DİNCİ YOBAZLARDAN. ONLAR OLMASA DÜNYAMIZ ÇOK DAHA YAŞANA BİLİR BİR YER OLURDU.
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HAYDO: BASKIYLA NEREYE KADAR. !BASKICI TOPLUMLAR HARİTADAN SİLİNİP GITMİŞTİR. !
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