Haberler » Spor » Haber

FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet cezası

FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı Eugenio Figueredo'ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.

03.10.2019 12:32FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet cezası
FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı Eugenio Figueredo'ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Eugenio Figueredo'ya FIFA'nın etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdiği duyuruldu.
Bir dönem Güney Amerika Futbol Konfederasyonunda (CONMEBOL) da başkanlık görevini yürüten Figueredo'nun, Kupa Amerika'nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı öne sürülüyordu.
Figueredo, 2015'ten beri ülkesinde ev hapsinde tutuluyor.

Etik Kurulu, İsviçre, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:03 Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar
18:02 Iva Slonjsak, Elazığ İl Özel İdare'de
17:52 Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı
17:51 TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un tribün cezasını onadı!
17:51 Martin Linnes isyan etti!
17:50 Mustafa kaplan galatasaray maçıyla ayağa kalkmalıyız
17:46 Kyzikos Ultra Maratonu cumaya başlıyor