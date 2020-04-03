Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

FIFA'nın koronavirüs çalışma grubu ilk toplantısını yaptı

FIFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbola etkilerini değerlendirmek üzere kurduğu çalışma grubu, hazirandaki bütün uluslararası maçların ertelenmesini tavsiye etti.

03.04.2020 23:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:22
FIFA'nın koronavirüs çalışma grubu ilk toplantısını yaptı
FIFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbola etkilerini değerlendirmek üzere kurduğu çalışma grubu, hazirandaki bütün uluslararası maçların ertelenmesini tavsiye etti.
FIFA'dan yapılan açıklamada, çalışma grubunun video konferans yöntemiyle ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi.
Grubun, haziran ayında oynanacak bütün uluslararası maçların ertelenmesi yönünde FIFA Konseyi'ne öneri sunduğu kaydedildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri fikstürünün yeniden belirlenebilmesi için federasyonlarla ikili görüşmeler yapılmasının tavsiye edildiği belirtildi.
Açıklamada, "FIFA, herhangi bir karar alma sürecinde birinci önceliğin insan sağlığı olduğunu yinelemektedir." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››FIFA'nın koronavirüs çalışma grubu ilk toplantısını yaptı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları Spor
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
Ali Koç’tan sürpriz karar! Barça’nın eski sportif direktörü geliyor Spor
Ali Koç'tan sürpriz karar! Barça'nın eski sportif direktörü geliyor
Hastaneden çıkan Fatih Terim’den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Spor
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Roma’nın eski hocası Fenerbahçe’ye geliyor! Teklifi itiraf etti Spor
Roma'nın eski hocası Fenerbahçe'ye geliyor! Teklifi itiraf etti
Nihat Özdemir’den Terim ve Albayrak sözleri: Bizim suçumuz yok Spor
Nihat Özdemir'den Terim ve Albayrak sözleri: Bizim suçumuz yok
Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Başkanı tarih verdi Spor
Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Başkanı tarih verdi
Alman devi Bayern Münih, Flick’in sözleşmesini uzattı Spor
Alman devi Bayern Münih, Flick'in sözleşmesini uzattı
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Spor
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!

Son Dakika Spor Haberleri

00:14: Fenerbahçe, Yüksel Günay'ı andı - Spor 00:13: Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı - Haber 00:04: “Tour de France ertelenmeli” - Spor 00:04: NBA Play-off’larına dair önemli bir iddia ortaya atıldı - Spor 00:04: Pandemide sarı topu beklerken - Spor 00:04: Formula 1 günlükleri #4: SF1000'in performansı ve Vettel-Leclerc mücadelesi nasıl olacak? - Spor 23:56: İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları - Spor 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber 22:54: Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi - Spor 22:04: Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim - Spor 20:59: Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok - Spor 20:11: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim - Spor