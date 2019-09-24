FIFA ödül töreni sırasında Ronaldo'dan kitaplı paylaşım

FIFA tarafından dağıtılan 'Yılın En İyileri' ödüllerinde Yılın Erkek Oyuncusu Barcelona'dan Lionel Messi oldu. Arjantinli süper yıldız, daha önce UEFA'nın verdiği 'Yılın Oyuncusu' ödülünü Virgil van Dijk'a kaptırsa da bu sefer kazanan oldu.

RONALDO'DAN KİTAPLI PAYLAŞIM

Ödül töreninde adaylar arasında bulunan Juventuslu yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun törene katılmaması dikkatleri çekti. Futbolda 2019'un en iyilerinin belli olduğu sırada Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise kitap okuyordu.

Yıldız oyuncu ödüllerin verildiği sırada sosyal medya hesabından kitap okuduğu bir paylaşımda bulundu.

VAN DIJK VE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi, Barcelona ile La Liga şampiyonluğunu da kazanmıştı. Yıldız oyuncu, Virgil van Dijk ve Cristiano Ronaldo'nun da aday olduğu ödülü rakiplerini geride bırakarak kazanmayı başardı. 2016 yılından beri FIFA tarafında dağıtılan ödülü daha önce iki kez Cristiano Ronaldo ve Luka Modric kazanarak evine götürmüştü.