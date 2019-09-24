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FIFA ödül töreni sırasında Ronaldo'dan kitaplı paylaşım

FIFA tarafından dağıtılan 'Yılın En İyileri' ödüllerinin sahipleri belli oldu. Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi, Liverpool'un başarılı savunma oyuncusu Van Dijk ve Ronaldo'yu geçerek ödülün sahibi oldu. Adaylar arasında olan Ronaldo'nun ise o sıralarda kitap okurken bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşması dikkat çekti.

24.09.2019 10:43

FIFA tarafından dağıtılan 'Yılın En İyileri' ödüllerinde Yılın Erkek Oyuncusu Barcelona'dan Lionel Messi oldu. Arjantinli süper yıldız, daha önce UEFA'nın verdiği 'Yılın Oyuncusu' ödülünü Virgil van Dijk'a kaptırsa da bu sefer kazanan oldu.

RONALDO'DAN KİTAPLI PAYLAŞIM

Ödül töreninde adaylar arasında bulunan Juventuslu yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun törene katılmaması dikkatleri çekti. Futbolda 2019'un en iyilerinin belli olduğu sırada Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise kitap okuyordu.

Yıldız oyuncu ödüllerin verildiği sırada sosyal medya hesabından kitap okuduğu bir paylaşımda bulundu.

VAN DIJK VE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi, Barcelona ile La Liga şampiyonluğunu da kazanmıştı. Yıldız oyuncu, Virgil van Dijk ve Cristiano Ronaldo'nun da aday olduğu ödülü rakiplerini geride bırakarak kazanmayı başardı. 2016 yılından beri FIFA tarafında dağıtılan ödülü daha önce iki kez Cristiano Ronaldo ve Luka Modric kazanarak evine götürmüştü.

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FIFA ödül töreni sırasında Ronaldo'dan kitaplı paylaşım

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Barcelona, Spor

YORUMLAR(5)
THE BEST:Ronaldo bu, işi gücü o gün olmadığı için dünyanın en kıskanç insanı olduğu için böyle gereksiz bir paylaşıma yer vermiş. . . Messi her sene Ronaldo''ya Puan verirken Ronaldo en saçma kişilere puan verir. Van Dijk en büyük rakibi Messi''ye Messi de Van Dijk''a Puan verdi. Ronaldo''cular kabul edin bu adam kafayı Messi ile bozmuş. Kıskanıyor. kendini kıyasllaması da çok saçma Messi onunla kıyaslanmayacak kadar daha iyi.
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ADINIZI YAZINDF:Kendini beğenmiş. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu ona 3 puan veriyor ödül için beyefendi 0 puan veriyor. Otursun işte öyle evde.
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RONALDOCUYUM AMA:Messi haketmiştir ödülü. . .
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SEVILAY:RONOLDA IS THE BEST!!!!!!
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GADDAR KERİM:mütevazi adam ronaldo ve bir çok kişiye de yardım ediyormuş diye duyuyoruz. zaten o kadar parayı yedi sülalesi bitiremez. biraz da fakire fukaraya dağıtması güzel bir davranış.
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