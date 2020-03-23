Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje - Spor

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı projede Emre Belözoğlu da yer aldı - FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı.

23.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:34
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı projede Emre Belözoğlu da yer aldı

- FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı. Her ülkeden dünyaca ünlü futbolcuların katıldığı farkındalık kampanyasında Türkiye 'den Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ünlü futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüsle mücadele etmek için; el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uymaları konusunda çağrıda bulundular.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA EMRE BELÖZOĞLU DA YER ALDI

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nün organizasyonunda Türkiye'den Emre Belözoğlu da yer alırken, destek olan diğer ünlü futbolcular şöyle;

Sami El Jaber (Suudi Arabistan), Alisson Becker (Brezilya), Emre Belözoğlu (Türkiye), Jared Borgetti (Meksika), Gianluigi Buffon (İtalya), Iker Casillas (İspanya) Sunil Chhetri (Hindistan), Youri Djorkaeff (Fransa), Han Duan (Çin), Samuel Eto'o (Kamerun), Radamel Falcao (Kolombiya), Laura Georges (Fransa), Valeri Karpin (Rusya), Miroslav Klose (Almanya), Philipp Lahm (Almanya), Gary Lineker (İngiltere), Carli Lloyd (ABD), Lionel Messi (Arjantin), Mido (Mısır), Michael Owen (İngiltere), Ji-sung Parkı (Kore), Carles Puyol (İspanya), Célia Šašic (Almanya), Asako Takakura (Japonya), Yaya Touré (Fildişi), Juan Sebastián Verón (Arjantin), Sun Wen (Çin), Xavi Hernández (İspanya)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

FIFA'nın paylaştığı video


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Emre Belözoğlu, Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi Spor
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Ronaldinho’nun başı dertten kurtulmuyor! Hapiste karantinaya alındı Spor
Ronaldinho'nun başı dertten kurtulmuyor! Hapiste karantinaya alındı
Albayrak’ın komşuları tedirgin: Kimse evden çıkmıyor Spor
Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse evden çıkmıyor
Koronaya rastlanan F.Bahçe’de yıldız isim endişeli: Sonuç bekliyoruz Spor
Koronaya rastlanan F.Bahçe'de yıldız isim endişeli: Sonuç bekliyoruz
Beşiktaş’tan Süper Lig için sürpriz öneri: Tescil edilebilir Spor
Beşiktaş'tan Süper Lig için sürpriz öneri: Tescil edilebilir
Beşiktaş’ta, taraftarı heyecanlandıracak Demba Ba gelişmesi Spor
Beşiktaş'ta, taraftarı heyecanlandıracak Demba Ba gelişmesi
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak’ın hayatı Spor
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak'ın hayatı
Koronavirüsün pençesindeki İspanya’da futbol, süresiz askıya alındı Spor
Koronavirüsün pençesindeki İspanya'da futbol, süresiz askıya alındı

Son Dakika Spor Haberleri

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan "evde kal" çağrısı - Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan "evde kal" çağrısı - Spor Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz ertelendi! - Spor Tokyo Olimpiyat Oyunları erteleniyor! - Spor FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje! Türkiye'den Emre Belözoğlu katıldı - Spor Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi - Spor Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı - Spor Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz - Spor Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir - Spor Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi - Spor Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin
Loading