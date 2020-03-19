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Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, Türkiye'den çok sayıda oyuncunun kendileriyle iletişime geçerek koronavirüs nedeniyle duydukları rahatsızlığı bildirdiğini açıkladı.

19.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:42

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Türkiye Futbol Federasyonu'na maçların ertelenmesiyle ilgili talepte bulunduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan yabancı futbolcuların bu durum nedeniyle kendileriyle iletişime geçtiği ifade edildi.

FUTBOLCULAR TALEPTE BULUNDU

FIFPro, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, korona virüs salgınından dolayı Türkiye'de futbol maçlarının ertelenmemesiyle ilgili olarak bildiri yayımladı. Yapılan açıklamada, FIFPro'nun korona virüs nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na liglerin ertelenmesi ve antrenmanların durdurulmasıyla ilgili olarak talepte bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Süper Lig'de yer alan yabancı futbolcuların bu durumdan rahatsızlık oldukları için kendileriyle iletişime geçtikleri belirtildi.

Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Süper Lig'deki Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor

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