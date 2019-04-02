Figen Teke Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA EMİRGAZİ belediye başkan adayı olan Figen Teke isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA EMİRGAZİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Figen Teke isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA EMİRGAZİ adayı Figen Teke kimdir? BTP KONYA EMİRGAZİ adayı Figen Teke yüzde kaç oy aldı?

Figen Teke Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA EMİRGAZİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Figen Teke EMİRGAZİ ilçesinde % 0,42 oranında oy almıştır. EMİRGAZİ ilçesinde % 0,42 oranında oy olan Figen Teke adlı BTP adayı toplamda 22 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA EMİRGAZİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.