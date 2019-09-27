Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturması kapsamında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın 20 Eylül'de tutuklanmalarına karar verildi.

Bu kararı eleştiren Yüksekdağ,"Bir tutuklama yetmedi, iki kez tutukladılar. 22 kez daha tutuklasınlar, hakikat değişir mi?" dedi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın hakkında hazırlanan 7 ayrı fezlekenin birleştirilmesiyle oluşturulan davanın 15'inci duruşması Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmada savunma yapan Figen Yüksekdağ, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüksekdağ, "Çifte tutuklanmış olarak karşınıza çıkıyorum. Bizim çeliğimize çifte su verilmiş. Çifte tutuklama kar etmez" diyerek 20 Eylül'de hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki gösterdi.

Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş

Yüksekdağ'ın bu açıklamaları HDP'nin resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

"22 KEZ TUTUKLASINLAR BİZİ ÇİFTE TUTUKLAYANLAR"

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yüksekdağ'ın şu ifadelerine yer verildi:

22 kez daha tutuklasınlar hakikat değişir mi? Hiç farketmez. Benim sözlerim, düşüncelerim, HDP'nin varlığı, HDP'nin önemi değişir mi? 22 kez tutuklasınlar bizi çifte tutuklayanlar.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani için düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verilmişti.