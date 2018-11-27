Figen Yüksekdağ'ın Mersin'de Yargılandığı Dava

27 Kasım 2018 Salı 17:02



27 Kasım 2018 Salı 17:02

Mersin'deki bir konuşmasında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi.Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8. celsesine, Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yüksekdağ, bir önceki duruşmalarda olduğu gibi yine katılmadı.Yüksekdağ'ın avukatlarının hazır bulunduğu dava, mahkeme hakiminin değişmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.