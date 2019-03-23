23 Mart 2019, 09:54
»»

Fighting With My Family Filmi

Fighting With My Family Filmi

Fighting with My Family filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fighting with My Family filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Stephen Merchant'ın üstlendiği film, bir gangster ve eski güreşçi olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Ülkenin her yerindeki küçük mekanlarda gösteriler yapan adam karısı ve iki çocuğuyla sakin bir hayat sürmeye çalışmaktadır. Günü birinde kardeşler WWE için seçmelere katılma şansı buluyorlar. Ebeveynler rüyalarının gerçekleştiği ve bütün sorunlarının çözüleceği düşünmeye başlıyor. Bununla birlikte, kardeşler ise bir WWE süperstarı olabilmenin hayal edemeyecekleri kadar çok emek gerektirdiğini öğrenmeye başlıyor.


Yönetmen: Stephen Merchant
Senaryo: Stephen Merchant
Oyuncular: Dwayne Johnson, Thomas Whilley, Tori Ellen Ross, Nick Frost, Lena Headey, Florence Pugh, Jack Lowden, Olivia Bernstone, Leah Harvey, Mohammad Amiri
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Fighting with My Family
Yapımcı Firma: MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 108 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 10.05.2019

Fighting with My Family Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Sinema
Kaynak: InterSinema.com