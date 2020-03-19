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Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Koronavirüs salgını dünya üzerinde her bölgeye yayılmaya devam ediyor.

19.03.2020 08:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:27
Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgını dünya üzerinde her bölgeye yayılmaya devam ediyor. Haftalardır salgını bulaşmadığı Güney Pasifik ülkesi olan Fiji'de de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü açıklandı.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

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