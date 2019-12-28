Haberler » Dünya » Fiji'yi Sarai Kasırgası vurdu - Haberler

Fiji'yi Sarai Kasırgası vurdu

Fiji'yi vuran Sarai Tropikal Kasırgası nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildi.

28.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:23 Fiji'yi Sarai Kasırgası vurdu

Fiji'yi vuran Sarai Tropikal Kasırgası nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildi. 1 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Fiji'yi vuran Sarai Tropikal Kasırgası sonrası birçok evde maddi hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü ve birçok ağaç devrildi. Kasırgayla birlikte bölgede şiddetli rüzgar ve yağmurun da etkili olduğu ülkede elektrik kesintileri de yaşanırken, uçuşlara da ara verildiği belirtildi. Ayrıca, 2 bin kişinin tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildiği ve 1 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililer yerel halka ve turistlere 'dikkatli olma' çağrısında bulundu ve şiddetli yağmur nedeniyle sele karşı uyarı yapıldı.

Ben Woods gibi birçok kişi de sosyal medyada kasırganın vurduğu Fiji'den görüntüler paylaştı.

 



Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

14:43   BM'den Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 'işkence ve tecavüzü' kınayan karar tasarısı - Haberler
14:39   Bakan Soylu'dan 'yerli otomobil' paylaşımı - Haberler
14:38   İnegöl'de ilginç kedi kurtarma operasyonu - Haberler
14:34   Kucağında bebeği varken kurşunlanarak öldürülmüştü! Vahşetin zanlısı tanıdık çıktı - Haberler
14:34   Eşinden şiddet gören kadını polis kurtardı, koca serbest kaldı - Haberler
12:54   Minibüsüne Neslican Tay'ın sözünü yazdı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı - Haberler
10:42   Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkere için son noktayı koydu: Destek vermeyeceğiz - Haberler
10:38   Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada - Haberler
09:36   Otobüs şoförüne 'cep telefonu' dayağı! Tekme tokat dövdüler - Haberler
09:19   AK Parti, Libya tezkeresi için vekillerini tarih verip uyardı: Hazırlıklı olun - Haberler
28.12.2019 14:47:14