Haberler » Güncel » Fikir ile Gelecek Topluluğu tanıştı

Fikir ile Gelecek Topluluğu tanıştı

Sakarya Üniversitesi öğrenci topluluklarının tanışma toplantıları devam ediyor.

11.10.2019 18:12Fikir ile Gelecek Topluluğu tanıştı
Sakarya Üniversitesi öğrenci topluluklarının tanışma toplantıları devam ediyor.

Fikir ile Gelecek Topluluğunun (FİG) tanışma toplantısı da önceki gün SAÜ Hukuk Fakültesinde yapıldı. Topluluğun tanıtımının yapıldığı toplantıda konuşan FİG Akademik Başkanı ve Sosyal Hizmet Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özden Güneş, "İnanıyorum ki yeni yönetimimizde yine aynı şekilde, aynı kararlılıkla ve sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Yapacağımız faaliyetlerin çok yönde önemi var aslında" dedi. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 Çanakkale Gezici Müze Tırı, Eğirdir'de tarihi yolculuğa çıkarıyor
18:25 Çalımbay'dan Galatasaray'a gözdağı
18:25 "121 kişi gözaltına alındı"
18:25 Otomobil, minibüs ve tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
18:20 Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
18:24 Çankırı'da, fetö'nün çatı davasında 32 sanığa hapis cezası
18:18 Adana'da 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı
11.10.2019 18:27:59