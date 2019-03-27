Fikirtepe'de 24 Katlı Binada Yangın Çıktı

Kaynak: İHA

İstanbul Fikirtepe'de 24 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman kapladı. Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor. Kadıköy Fikirtepe'de Hızırbey Caddesi üzerinde inşaatı devam eden 24 katlı bir gökdelende henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken yoğun dumanın çevreyi kapladığı gözlendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)