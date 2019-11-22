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Fikirtepe'de 4 katlı binada yangın paniği

Fikirtepe'de 4 katlı binada yangın paniğiİSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı.

22.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:37
'de 4 katlı binada yangın paniği
İSTANBUL - Fikirtepe'de bir apartmanda yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangında can kaybı yaşanmadı. Binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy Fikirtepe Bülbül Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın yan tarafta bulunan binaya da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Binanın çatısının yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fikirtepe'de 4 katlı binada yangın paniği

Fikirtepe, Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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