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Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

05.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:00

İstanbul'da metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak önünde duran metrobüse çarptı. Metrobüslerin duraktan alınmasıyla yol akışı tekrar sağlandı.

Fikirtepe metrobüs durağında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir metrobüs sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün durduramadığı metrobüs o sırada durakta duran metrobüse arkadan çarptı.

HAFİF YARALILAR VAR

İki metrobüsün birbirine girdiği kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, ekipler metrobüslerin duraktan alınması için çalışma yaptı. Metrobüslerin duraktan çekilmesiyle birlikte durak tekrar kullanılmaya başlandı.

Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Fikirtepe, Güncel

Kaynak: İHA


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