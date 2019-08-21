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Fikirtepe'de su basan dükkandan çıkan vatandaşlara esnaftan ilginç çözüm

- Fikirtepe'de su basan dükkandan çıkan vatandaşlara esnaftan ilginç çözümİSTANBUL - Fikirtepe'de şiddetli yağış nedeniyle dükkanları su bastı.

21.08.2019 17:36
Fikirtepe'de su basan dükkandan çıkan vatandaşlara esnaftan ilginç çözüm
- Fikirtepe'de su basan dükkandan çıkan vatandaşlara esnaftan ilginç çözüm
İSTANBUL - Fikirtepe'de şiddetli yağış nedeniyle dükkanları su bastı. Bir dükkan sahibinin, dükkanından dışarı çıkan vatandaşların suya batmaması için adım atacakları yere ayaklık koyarak yürümelerini sağlaması ilginç görüntülere sahne oldu.
Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fikirtepe'de yolda su birikintisi olurken, yol üzerindeki dükkanları da su bastı. Bir dükkan sahibi, dükkanından dışarı çıkmak isteyen vatandaşların yoldaki suya batmamaları için ilginç bir çözüm üretti. Dükkan sahibi, dükkanından çıkan vatandaşların adım atacakları yere ayaklık koyarak suya batmamalarını sağladı. Yolda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yoldan geçmekte zorluk çekti.
Fikirtepe'de su basan dükkandan çıkan vatandaşlara esnaftan ilginç çözüm

Fikirtepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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