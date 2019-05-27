FİKİRTEPE'DEKİ YANGINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'deki yangında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fikirtepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Yangın sırasında evde hayatını kaybeden kişinin Hüseyin Yiğit (55) olduğu öğrenildi. Yangın sırasında çatıdan aşağı atladıktan sonra ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin ise Kemal Gültürk (56) olduğu bildirildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÖPEĞİ UYANDIRMIŞ

Yanan binanın yanındaki 5 katlı binanın son katında oturan Mesut Bildik o sırada dumanla dolan evlerinde uyduğunu, köpeğinin havlamasına uyandığını belirterek, "Paşa sağ olsun saat 06.00 gibi havladı. Biz de sese kalktık. Yoğun bir duman vardı evin içinde. Camdan dışarı baktım ne oluyor diye. Kemal abi vardı komşumuz, yanıyoruz diye sesini duydum. Ondan sonra kendini aşağı attı, yere düştü. Zaten iki kişi kalıyorlardı evde. Hüseyin abi vardı içeride bildiğimiz iki kişi" dedi.



Görüntü dökümü:

--------------------------

-Yangında ölenlerin fotoğrafları

-Hüseyin Yiğit (Şapkalı)

-Kemal Gültürk

-Cenazelerin evden çıkartılması

-Cenazelerin ambulansa taşınması

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Mesut Bildik ile röp

-Mesut Bildik'in köpekleri ve yavruları

-Genel ve detay

Kaynak: DHA