Fikret Elmacı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP HAKKARİ DERECİK belediye başkan adayı olan Fikret Elmacı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. HAKKARİ DERECİK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Fikret Elmacı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP HAKKARİ DERECİK adayı Fikret Elmacı kimdir? BTP HAKKARİ DERECİK adayı Fikret Elmacı yüzde kaç oy aldı?

Fikret Elmacı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP HAKKARİ DERECİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Fikret Elmacı DERECİK ilçesinde % 0,49 oranında oy almıştır. DERECİK ilçesinde % 0,49 oranında oy olan Fikret Elmacı adlı BTP adayı toplamda 23 adet oy sayısına ulaştı.

HAKKARİ DERECİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.