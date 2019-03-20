Fikret Orman, Takımdan Gidecek 2 İsmi ve Guti'yi Açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in önümüzdeki sezon takımda olmayacağını açıkladı. Orman ayrıca Karius'un yerine Utku'nun oynaması gerektiğini söyledi. Orman ayrıca Guti'ye kalan 8 haftada şans tanıyacaklarını sözlerine ekledi.

Beşiktaş Başkanı Orman yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Şenol Güneş'e gönül kırgınlığım yok. Bu duygusal değil profesyonel bir ilişki.

TOLGA ZENGİN VE GÖKHAN TÖRE SENEYE YOK

Bir dahaki dönemde ikisiyle de (Tolga Zengin ve Gökhan Töre) çalışmayı düşünmüyoruz. Gökhan Töre de Tolga da kontratlarını bitirmek istediler, başka takıma gitmek istemediler. Gökhan Töre bir türlü sakatlıktan çıkamadı. Bizde iyi genç oyuncular var. Tolga olmazsa onun olmasını daha uygun buluyorum.

Kalede Karius var mümkünse Utku'nun oynamasını istiyorum ben. Ne zaman Utku Beşiktaş'ın kalecisi olacak potansiyeli yakalayacak? Sezon sonuna kadar Karius ile devam edeceğiz, yeni hoca gelecek, onunla tartışacağımız konular var.

"GUTI'Yİ DENEYECEĞİZ"

Bizim camiamızın insanları bizim açımızdan bir pırlantalar. Rıza hoca bizim kaptanlığımızı yapmış efsanedir. Mehmet hoca çok iyi bir oyuncuydu. Çok önemli figürler Beşiktaş için. Bu kararda mantık çerçevesinde hareket edeceğiz. Kimseyle bir görüşme yapmadım. Önümüzdeki hafta teknik direktör çalışmalarına bağlayacağız.

Guti'ye bir şans vermemiz lazım. Önümüzde kalan 8 haftada hocamızla görüşeceğim. Guti önemli bir figür ve futbol adamı, biz buraya getirirken istikbal ile ilgili düşüncelerimiz vardı. O süreçte kendini göstermesi, onun hakkındaki fikirlerimizi netleştirir. Şenol Hoca ile konuşacağız, onu biraz daha yetkilendirmesini isteyeceğiz ve bu şekilde fikrimiz netleşecek. Şenol Güneş'in fikirleri önemli ama bizim karar vermemiz lazım. Beşiktaş hocalığı zor bir görevdir.