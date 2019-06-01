Fikret Orman, Abdullah Avcı ile buluştu

Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
, siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı
ile buluştu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkan Fikret Orman, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.
Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı
, Ahmet Kavalcı
ve Melih Aydoğdu da yer aldı. Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'ya yeni çalışmalarında başarı diledi.
Bu arada, görevli çalışanlar eşliğinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen Avcı, yürütülen yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
Beşiktaş Spor Kulübü
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