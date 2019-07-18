18.07.2019 11:09
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Fikret Orman: Adriano takımdan ayrıldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın sevilen Brezilyalı sol bek oyuncusu Adriano'nun takımdan ayrıldığını ve sol beke takviye yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kontratı biten Tolga Zengin ve Adriano'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

6 senedir birinci kaptanlığımızı Tolga yapıyordu. Kontratı bitti kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık. Ben Burak'ı karakter itibarıyla, takımda gördüğü saygı itibarıyla kaptanlığı kaldırabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Adriano takımdan ayrıldı. Sol beke bir hamle yapacağız. Zamanlamasına karar vermedik. Kısa süre içinde yapacağımızı ifade edelim.

YAYINCI KURULUŞA GÖNDERME

BeIN Sport Avrupa'nın 45 ülkesinde yayın yapan, Fransa'nın ana yayıncısı. International bir şirket. Bundan 2 sene evvel bir kontrat yaptık. Bu kadar dünya üzerinde oyun oynayan, kuvvetli bir grubun kontratının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz.

Fikret Orman: Adriano takımdan ayrıldı

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