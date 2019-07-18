Fikret Orman: Burak çok iyi bir Beşiktaşlı, düşüncemiz futbolu burada bırakması

"Dorukhan 1-2 sene daha kalmalı, satmayı düşünmüyoruz"

"Eksik bölgelerimizi tamamlamak için çalışıyoruz"

"Yayıncı kuruluş yaptığı kontratın gerekliliğini yerine getirecektir"

"Gelecek yıllarda mali olarak rahatlamak için bankalarla anlaşma yaptık"

"Bu sene şampiyonluk yarışında iddialıyız"

"Tüm kulüplerin niyeti, gördüğünü çalan hakemlerin maçlarda olması"

Ali DANAŞ - İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, milli golcüleri Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceğiyle ilgili, "Burak çok iyi bir Beşiktaşlı, düşüncemiz futbolu burada bırakması" dedi.

Fikret Orman ve siyah beyazlıların eski oyuncusu Fabian Ernst, altyapıya yönelik iş birliği anlaşmasının tanıtımıyla ilgili Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi.

ORMAN: "ERNST BEŞİKTAŞ AİLESİNİN BİR PARÇASI"

Eski oyuncuları Fabian Ernst'in kulübün bir parçası olduğunu ve Beşiktaş'ın altyapısından gelen gençlerden umutlu olduğunu belirten Fikret Orman, "Fabian Ernst 3 yıllık bir süre içerisinde Beşiktaş taraftarının kalbinde taht kurmuş bir oyuncu. Beşiktaş ailesinin bir parçası. Uzun süredir altyapı ile ilgili çalışmalarda bulunuyor. Biz ailemizden olan kişiler ile ilişiklerimizi kesmiyoruz. Türk sporunun ve Beşiktaş'ın da geleceği gençlerdir. Yapmış olduğumuz bu iş birliği ile Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden Fabian'ın koordinasyonunda spor akademileri açacağız. Buradan yetiştirdiğimiz çocukları da takıma getirmek gibi bir projemiz var. Ben bu projeden çok mutlu ve umutluyum. Alt yapıdan çok kıymetli oyuncular geliyor. Daha yolun başındalar, çok çalışmaları, kendilerini mental ve fiziksel olarak geliştirmeleri lazım. Beşiktaş'ta oynamak kolay değil, oynayabilecek kapasitede Beşiktaş ahlakıyla oyuncular yetiştirmek amacımız" dedi.

ERNST: "BURADAN HİÇ GİTMEDİM, GÖNLÜM HEP BURADAYDI"

Toplantıda söz alan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Fabian Ernst ise, "Buraya geldiğim için çok mutluyum, tekrar evime geri dönüş yapmış gibi hissediyorum. Beşiktaş'a bana bu projeyi gerçekleştirmek için müsaade verdiği için çok teşekkür ediyorum. Şu an hali hazırda futbol okulum var. Burada 300'e yakın futbolcu yetiştiriyorum. Beşiktaş, Almanya pazarında yaygın olmadığı için bu projeyi üstlendim. Beşiktaş'a yakışan eğitimi sağlayacağımıza inanıyorum, güzel şeyler başaracağız. Ben buradan hiç gitmedim, gönlüm hep buradaydı. Projemizde sadece Almanya yok, Almanca konuşan çevredeki ülkeler de projeye dahil" açıklamasında bulundu.

"EKSİK BÖLGELERİMİZİ TAMAMLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Takımdaki eksik bölgeleri tamamlamak için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Orman, "Eksik bölgelerimizi tamamlamamız lazım, kanat bölgemizde eksiğimiz vardı doldurduk, sol stoper mevkisi için oyuncu düşünüyoruz. 1-2 mevkide daha eksiğimiz var, onlar hakkında da çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız doğru maliyet ile doğru oyuncuları almak. Transfer sezonu Ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Daha 45 günlük süremiz var. Kadroda düşünmediğimiz oyuncular var onlar da gidebilir. Adriano takımdan ayrıldı. Sol bek mevkisine ise bakacağız, zamanlamasına daha karar vermedik, şartlar istediğimiz şekilde olursa kısa sürede karar vereceğiz" diye konuştu.

"BURAK ÇOK İYİ BİR BEŞİKTAŞLI, DÜŞÜNCEMİZ FUTBOLU BURADA BIRAKMASI"

Burak Yılmaz'ı göndermek gibi bir düşünceleri olmadığını ve Burak'ın Beşiktaş kaptanlığı için düşünebileceklerini söyleyen Beşiktaş Başkanı, "Burak çok iyi bir Beşiktaşlı. Düşüncemiz futbolu burada bırakması. Geçen sene 6 ayda yaptığı performans ortada. Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz, bununla ilgili de kimse benimle konuşmadı. Arda ile ilgili hiçbir görüşmemiz, niyetimiz yok. Arda kıymetli bir oyuncu ama Beşiktaş'ın o bölgede çok değerli oyuncuları var, bizim ihtiyacımız olan bölgeler başka. Beşiktaş kaptanlığına yönetim kurulu karar verir. Bizim 6 senedir 1'inci kaptanlığımızı Tolga yaptı, onunla mutlu bir beraberlik yaşadık ve ardından kontratı bitti. Kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık. Kaptanlık mevzusu yönetim kurulunda konuşulmadı. Bu konu konuşulmadan yönetim kuruluna saygısızlık etmek istemem. Burak, liderlik duruşu ve takımda gördüğü saygı itibari ile kaptanlığı yapacak kalitededir" şeklinde konuştu.

"DORUKHAN 1-2 SENE DAHA KALMALI, SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Dorukhan'ın en az 2 sene daha takımda kalması gerektiğini kaydeden Orman, "Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Sempatik, çalışkan, mütevazi. Beşiktaş'ı temsil eden bir figür. Taraftara ve bana kendini çok sevdirdi. Ayrılmasını düşünmüyoruz. Takımımızda görmek istediğimiz gülen yüzlerden bir tanesi. Burada bir iki sene daha oynaması lazım, çok iyi yerlere geleceğine eminim. Bize teklifler geldi ama niyetimiz o değil. Satmayı düşünmüyoruz. Bir gün Dorukhan ve Beşiktaş olarak menfaatimize uygun bir teklif olursa o gün düşünürüz" dedi.

"YAYINCI KURULUŞ YAPTIĞI KONTRATIN GEREKLİLİĞİNİ YERİNE GETİRECEKTİR"

Yayıncı kuruluşun yapılan kontratın gerekliliğini yerine getireceğini ve bir problem yaşanmayacağını düşündüğünü belirten Orman, "Yayıncı kuruluş dünyanın 45 ülkesinde yayın yapan bir yayıncı. International bir şirket, kuvvetli bir grup. Bundan 2 sene evvel bir kontrat yaptık, ilişkilerin aynı seviyede olacağını tahmin ediyorum. Dünya üzerinde yayın yapan kuvvetli bir grubun kontratın gerekliliklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Sonuçta bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Onların yaptığı yatırımlar, bizim bakış açımız, bir problem olacağını düşünmüyorum. Bu iş çözülecektir. Fikstür çekimine bizzat gittim, nasıl yapıldığını görmek için; çünkü son 8 senedir Galatasaray maçlarını hep ikinci yarı deplasmanda oynuyoruz. Bu tesadüf olamaz diye düşündüm; ama bu sene 9. kez oldu. Bir sistemleri var onu gördüm. Hayırlısı olsun. İyi niyetli bir ekip olduğunu dün ben orada gördüm. Umarım iyi niyetlerini fiiliyata dönüştürürler" ifadelerini kullandı.

"GELECEK YILLARDA MALİ OLARAK RAHATLATMAK İÇİN BANKALARLA ANLAŞMA YAPTIK"

Gelecek yıllarda mali olarak rahatlamak için bankalar birliği ile anlaşma yaptıklarını söyleyen Beşiktaş'ın Başkanı, "Bizim birikmiş borçlarımız ve bankalarda da ödemelerimiz var. Kulübü dönüştürebilmemiz için anlaşma yaptık. Beşiktaş Kulübü, bu yapılandırma ile beraber hem mali disiplin, hem de lig lisanslamasıyla beraber biraz daralmış olacak. Diğer kulüpler gibi. Türkiye'de büyük büyük kulüpler bankalar ile oturup yapılandırma yapıyorlar, büyük büyük şirketlerde bunu yapıyor. Beşiktaş yapınca duyuyorum camianın içinde bundan rahatsızlık duyuluyor, neden duyuluyor anlamıyorum. Alınan ve verilen paralar da yok, sadece bir mali disiplin. Türkiye'de dövizsel olarak anormal durum var ve bu yüzden önümüzdeki süreçte kulübümüzü mali olarak rahatlatmak için böyle bir anlaşma yaptık" diye konuştu.

"BU SENE ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA İDDİALIYIZ"

Bu sene çok iddialı bir şampiyonluk yarışı olacağını ve bu yarışta kendilerini de çok iddialı gördüklerini ifade eden Orman, "Beşiktaş'ı kişiler üzerinden hiçbir şekilde konuşmadım. Beşiktaş büyük bir aile. Hocamız pozitif, çağdaş futbol oynamayı çok iyi bilen biri. 8 kişilik bir ekibi var. Hocamız güler yüzlü, heyecanlı ve pozitif bir enerjisi var, bizlere de enerji veriyor, biraz zamana ihtiyacımız var. Geçen sene sahada ve yönetimsel olarak çok kötü bir sınav verdik. Bu sene sayfayı cevirdik. Gülelim ve güzel şeylerden bahsedelim istiyoruz. Bu sene çok iddialı bir şampiyonluk yarışı yaşayacağız, biz de çok iddialıyız. Hep beraber kenetlenelim, takıma sahip çıkalım. Beşiktaş hepimizin, buradan mutsuzluk çıkartmanın manası yok. Hep iyi şeyler yapma gayreti içindeyiz. İnşallah bu sene Beşiktaş'ı çok mutlu edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"TÜM KULÜPLERİN NİYETİ; GÖRDÜĞÜNÜ ÇALAN HAKEMLERİN MAÇLARDA OLMASI"

Tüm kulüplerin sahada gördüğünü çalan hakemleri görmek istedi kaydeden Orman, "Zekeriya Alp camiamızdan biri. Kendisini aradım ve tebrik ettim. Niyeti ile alakalı bilgi sahibiyim. Şu anda yeni bir MHK başlamışken yaptıkları icraatlar hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Hayırlısı olsun, çok zor bir görevleri var. Yıpranmış bir tecrübeli hakem kadrosu var, ayrılanlar da onlardan iki tanesiydi. Gördüğünü çalan hakemler olsunlar. Tüm kulüplerin niyeti gördüğünü çalan, organize akılla gelip maç yönetmeyen, eyyamcılık yapmayan bir hakem takımı görmek, umarım da öyle olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fabian Ernst ile Fikret Orman'ın konuşması

Basın toplantısından görüntüler

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