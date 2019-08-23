Haberler» Spor» Haber

Fikret Orman, Çin radyosuna röportaj verdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çin Halk Cumhuriyeti radyo kanallarından China Radio International'a (CRI) röportaj verdi.

23.08.2019 20:34 Fikret Orman, Çin radyosuna röportaj verdi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çin Halk Cumhuriyeti radyo kanallarından China Radio International'a (CRI) röportaj verdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin önde gelen yayın organlarından China Radio International (CRI), başkanımız Fikret Orman ile bir röportaj gerçekleştirdi. Kulübümüzün Çin açılımı ve stratejisinin konuşulduğu röportaj sonunda başkanımıza, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yılı anısına bir hediye de verildi." ifadeleri kullanıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Fikret Orman, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:51   Beşiktaş - göztepe (ek fotoğraflar)
21:47   Beşiktaş - göztepe (ek fotoğraflar)
21:46   Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
21:42   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
21:36   Filenin Sultanları, Yunanistan'a set vermedi
21:30   Fatih Kol: "Hedefimiz TFF 1. Lig'e çıkmak"
21:28   Beşiktaş'ın ilk golü Güven Yalçın'dan geldi