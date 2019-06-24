Fikret Orman'dan Ali Koç'a tebrik: Başarılı olacaklarını düşünmüyordum

Beşiktaş Başkan Fikret Orman , beIN Sports'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ömer Güvenç 'in " Ali Koç 'un Fenerbahçe 'deki kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Orman, "İddialı bir kampanyaydı. Biz Beşiktaş'ta böyle bir şey yapmayı düşünmedik, düşünmüyoruz. Bu kadar başarılı olacaklarını düşünmüyordum. Cesaret gerektiren bir iş. Tebrik ediyorum." cevabını verdi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL STATLARINDAN BİRİNİ YAPTIK"

Orman, "2012'de kayyuma giderken aldık Beşiktaş'ı, bitti derken sayfa açtık, dünyanın en güzel statlarından birini yaptık, tesisler açtık, yatırımlar yaptık. Tarihteki tüm anlaşmalardan daha büyük sponsorluk anlaşmaları yaptık. Tüm zamanlarda satılandan fazla forma sattık. Bunlar çıtayı yukarı çekti, taraftarlar da o beklenti içerisindeler. Bu normal bir şey. Bir yerde haklı, bir yerde haksız görüyorum. Haksız gördüğüm taraf, zaten 330 milyon dolar borçla aldık. O günden beri borcu finanse edip bunları yapmak müthiş özveri gerektiren bir şey." dedi.