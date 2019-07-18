18.07.2019 10:57
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Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında konuştu. Orman, "Arda Turan ile hiç görüşmemiz olmadı" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milli futbolcu Arda Turan ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

İşte Fikret Orman'ın transfer değerlendirmesi;

Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz, kimse ile bir görüşmemiz olmadı. Arda Turan önemli bir futbolcu, hiçbir görüşmemiz olmadı. Bu değil ki Arda kıymetsiz bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu bölgede çok kıymetli oyuncuları var. Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Gülen, sempatik, çalışkan, mütevazi, tam Beşiktaş'ı temsil eden bir figür. Ben Beşiktaş'tan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyorum. 1-2 sene daha oynaması lazım. Bize teklif geldi ama niyetimiz o değil. Bir gün Beşiktaş ve Dorukhan açısından bir menfaat olursa düşünürüz. Giden oyuncular sadece mali ve teknik olmaz. Bu bir bütündür.

FİKSTÜR AÇIKLAMASI

Fikstür çekimine bizzat gittim. Nasıl yapılıyor, bilgi aldım. Son 8 senedir Galatasaray maçlarında Galatasaray stadına gidiyoruz ikinci yarı. Bu tesadüf olamaz dedim. Dokuzuncu geldi. Bir sistemleri var, onu gördüm. Hayırlısı olsun. Avrupa maçlarından sonra nasıl fikstür olacağı belli değil. İyi niyetli bir ekip olduğunu gördüm. Umarım bu iyi niyetleri fiiliyata dönüştürürler.

Bizim birikmiş borçlarımız var. Bankalara ödemelerimiz var. 5 senelik bir anlaşma yaptık. Önce faizleri, sonra anaparayı ödeyeceğiz. Biz değil bütün kulüpler daralmak zorunda.

Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!

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YORUMLAR (7)
KİCKBOXER: OLMASIN SAKIN İSTEMİYORUZ
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ADINIZI YAZIN: Ya Ya Ya Şa Şa Şa filmindeki İlyas Salmann2benziyor değil mi?
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DARTH _V12: avcı bu adamda neden ısrarcı anlamıyorum Başak şehir de ne yaptı BJK ne yapacak arda. sinem bile bu kadar ısrarcı olmadı
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HOŞAF: Ne diye böyle bir açıklama yapmış ki??
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OSMANIN BABASI: bu adam gelirse beşiktaşlı olmam
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PAZAR ARAYİSİ: baktilar gs almiyor bjk ye kakalamaya calisiyorlar. adam 3 yildir top oynamiyor futbolcu demeye bin sahit gerek. jubilesini yapsin bolbol instagram kassin
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DELİYÜREK: Barcelona gibi bir takıma gidersin kıymetini bilmez, falan kız falan gazino bilmem ne eğlencesi ile meşgul olursun , İşte böyle değersiz olur ortalıkta kalırsın! Ronaldo ya bak dünyanın en değerli ve en çok kazanan futbolcusu ama senin gibi şımarık olmadı. Bunun yanında çok ta hayırsever biri. .
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