Fikret Orman'dan Cenk Tosun Yorumu: İnşallah İlerde Burak İle Birlikte Oynarlar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Cenk iyi bir çocuktur iyi Beşiktaşlıdır. Burak da öyle. Keşke zamanında Beşiktaş'ta beraber oynasalardı. İnşallah ilerde beraber oynarlar" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman katıldığı bir açılışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş formasının Uzakdoğu pazarında satılacak olmasıyla ilgili konuşan Orman, "Forma satışının bedelsel durumu Asya'da önemli değil. Forma fiyatımız belli. Oraya gönderiyorsunuz ve nakliyesi belli. 10 bin tane satsanız takımın bir uçağı ödeniyor. Önemli olan Beşiktaş'ın popülariterliği. Bizim için en önemli tarafı o. Onları sağlarsak bir süre sonra 10 binin bize kazancı küçük olarak görünürken, 100 bin-300 bin konuşulduğunda elle tutulur hale gelebilir. Beşiktaş dünyada herkesin bildiği bir kulüp. Malezya'da taksiye bindim, Türkiye'den geldiğimi söyleyince adam orada hemen Beşiktaş dedi" diye konuştu.

"KAMPA GİDİP DÜNYA KADAR PARA HARCIYORUZ"

"Kamp programlarında yüksek maliyetler oluşabiliyor" diyen Fikret Orman, Bolu'da inşa edilen tesislerle ilgili, "Takımın gitmesi, dönmesi, kalması ve kamp yapması çok para. Her şeyden önce bu ülkenin dövizi önemli. Bu dövizleri buraya getirmek için emekler döküyoruz. Dövizin hareketli olduğu dönemlerde büyük fedakarlıklarla geliyor. Biz kampa gidip dünya paralar harcıyoruz. Gittiğimiz kamplarda iki önemli taraf var. Birisi hazırlık için takımın kondisyon yüklenmesi ve ikincisi maç organizasyonu. İlk etapta bunların ayrı bir popülaritesi oluyor. Epey uğraştığımız bir projeydi. Finansmandan dolayı yapamadık. Şimdi iyi bir yatırımcımız var, onlar da taşın altına elini koydular. Güzel tesisler yapıyoruz. İnşallah yaz kampının ilk dönemini orada yapmak istiyoruz. Her kulübün gitmesi lazım. Bir tek bize etkisi yok. Yavaş yavaş bence Antalya gibi bir yeri Bolu, Düzce gibi yerde oluşturma imkanı var. Biz bu ülkenin takımıyız. Ülkemize de faydamız olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL HOCA TAKIMDAKİ EN YETKİLİ KİŞİ"

Şenol Güneş'in futbol takımının teknik direktörü ve en yetkili kişi olduğunu dile getiren Orman, "Bu sözleşme bitişine kadar sürecek. Önümüzdeki sene bizim bir yeni hoca arayışımız olacak. Guti bizde futbol oynamış ve kaliteli bir arkadaşımız. Burada bulunmasının sebebi sadece yardımcı hocalık değil. Onun da hedefleri var. Maç esnasında daha iyi şeyler yapabilir. Onu da birazcık daha yetkilendirebilir Şenol hoca. Onun sınırları benim çizeceğim sınırlar değil. Şenol hocanın mesleği öğretmenlik" dedi.

"MİLLİ TAKIMA ÖZGÜVEN GELDİ"

Orman, A Milli Takım'a 2 maçta özgüven geldiğini belirterek, "Gayretli bir futbol da geldi. İki farklı skor alınmasıyla hem Türk halkının bakış açısında hem de özgüvende artı geldiğini düşünüyorum. Buna en çok ihtiyacı olan orada oynayan oyuncular. Takım olma güvenini kazanan bir milli takım olursa Türkiye Fransa'ya zor bir rakip olur. Biz zor maçlar oynadık. Futbol kağıtta kazanılan bir oyun olsa ben her maçı kazanırım ama sahada oynanıyor. Zor bir iş milli takım hocalığı. Değişik oyuncular alıp takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Milli takımın başarılı olduğu dönemlere bakarsak bir takımdan çok oyuncular gelir. Milli takım o durumda değil şu an. Eskiden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çoğunluğu oluştururdu. Şimdi Avrupa'dan gelen oyuncular oluşturuyor" diye konuştu.

Cenk Tosun ve Burak Yılmaz'ın milli takımda uyum sağlamaları hakkında sorulan soruya cevap veren Orman, "Cenk iyi bir çocuktur, iyi Beşiktaşlıdır. Burak da öyle. Keşke zamanında Beşiktaş'ta beraber oynasalardı. İnşallah ilerde beraber oynarlar" şeklinde konuştu.

"ŞENOL HOCANIN BİR OYUN DÜZENİ VAR"

Futbolda Şenol Güneş ile oynanılan bir futbol düzeni olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Devamlı atak yapan keyifli maçların olduğu bir düzen var. Yeni hocayla bu değişebilir. Birazcık da sezon sonuna yaklaşınca hoca işleri belli olur. Hoca olayı kongreden sonra netleşecek. Biz bugün bir hoca atayabiliyorsak Şenol Güneş'in sözleşmesini niye uzatmadık. Aday olacak başkaları çıkabilir, onların da fikirleri olur" dedi.

"SEÇİM SÜRECİ ZAMANI GELİNCE KONUŞURUZ"

Beşiktaş'ta daha seçim sürecine girmediklerini vurgulayan Orman, "Farkındaysanız seçim süreci yaşamıyoruz. Sakin bir süreç yaşıyoruz. Açıkçası Beşiktaş Futbol Takımı'nın aldığı skorlarla seçim havasına girdi. Şu an seçim konuşacak durum yok. Zamanı gelince konuşuruz" açıklamasında bulundu.