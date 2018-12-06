Fikret Orman'dan Flaş Açıklama! 'Mustafa Cengiz...'

Orman şöyle konuştu: "Bizim yapmış olduğumuz en büyük hata Galatasaray
Başkanı Sayın Mustafa Cengiz
'e de bu açıklamayı aktarmamış olmamız. Galatasaray, Kulüpler Birliği'nin çok önemli bir üyesidir. Bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracaklarını düşünüyorum. Galatasaray'ın katılmaması büyütülecek bir olay değil. Bir sonrakine katılırlar. Açıklamamız sarihtir. Her maçtan sonra hakemi kamuoyu önünde cezalandırırsak hakemliğe büyük zarar veririz. Hakemleri cezalandırmak kamuoyu önünde olmaz. Aynı teamüllerle devam etmeli."